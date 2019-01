يويفا يستعرض كرة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا (صورة)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، السبت، عن الكرة التي ستلعب بها الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2018/2019.

ونشر اليويفا عبر الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا صورة الكرة الجديدة، وهي ملونة باللونين الأبيض والبرتقالي، بالإضافة للنجوم البيضاء الأساسية، وكُتب عليها final madrid 2019، وهي برعاية شركة أديداس الألمانية، للأحذية والملابس الرياضية والمعدات الرياضية.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ملعب أتلتيكو مدريد.

وتبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة يوم 12 فبراير، وتستمر حتى 13 مارس.

يشار إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب البطولة في آخر 3 مواسم، وهو حامل الرقم القياسي في البطولة بـ 13 لقبًا.

Here it is! ????

⚽️ @adidasfootball‘s official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ١٩ يناير ٢٠١٩