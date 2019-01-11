رسميًا.. توماس مولر يغيب عن مباراتي بايرن ميونخ وليفربول بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، إيقاف توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني، مباراتين؛ بعد طرده في مباراة الفريق البافاري مع أياكس أمستردام الهولندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقررت لجنة الانضباط التابعة لليويفا إيقاف توماس مولر مباراتين، ما يعني غيابه عن مباراتي بايرن ميونخ مع ليفربول الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال (دور الـ 16).

وطرد الحكم الفرنسي كليمن توربان اللاعب مولر؛ بعد تدخله العنيف على نيكولاس تاجليافيكو، مدافع أياكس، في المباراة التي انتهت بالتعادل 3/3، على ملعب يوهان كرويف أرينا، معقل أياكس.

وتقام مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وليفربول يوم 19 فبراير، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 13 مارس، على ملعب آليانز آرينا.

وسجل توماس مولر، البالغ من العمر 29 عامًا، مع بايرن ميونخ 5 أهداف فقط هذا الموسم وصنع 6 في 25 مباراة، ولم يسجل أي هدف في دوري أبطال أوروبا.