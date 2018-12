إيفان راكيتيتش ينال جائزة أفضل هدف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وأوضح الحساب الرسمي لدوري الأبطال أن هدف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حصل على جائزة الأفضل في دور المجموعات.

وجاء هدف راكيتيتش من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليتقدم برشلونة 2/0، قبل أن تنتهي المباراة بفوز النادي الكتالوني 4/2 على ملعب ويمبلي.

وتفوَّق هدف راكيتيتش على الثلاثي: ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وعثمان ديمبلي، زميله في برشلونة، في التصويت.

وتأهل برشلونة وتوتنهام إلى ثُمن النهائي بعدما احتل الأول صدارة المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، مقابل 8 نقاط لتوتنهام في المركز الثاني.

وسيلعب برشلونة في الدور المقبل مع ليون الفرنسي، وتوتنهام مع بروسيا دورتموند الألماني.

✨ You voted @ivanrakitic‘s spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!

Bravo, Ivan! ???? pic.twitter.com/Zd6k48vdjX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨