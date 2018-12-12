ليون الفرنسي يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا من شاختار الأوكراني (فيديو)

حصل أولمبيك ليون على مراده لضمان تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه كان بحاجة إلى هدف نبيل فقير بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك اليوم الأربعاء.

وتأخر ليون بهدف جونيور مورايس في منتصف الشوط الأول وبدا أنه في طريقه لوداع البطولة وأن الفريق الأوكراني سيقفز فوقه في ترتيب المجموعة السادسة.

لكن فقير أدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتعادل ليون للمرة الخامسة على التوالي في المجموعة ويضمن المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ولم يخسر الفريق الفرنسي أمام منافس أوكراني في خمس مواجهات سابقة ودخل المباراة وهو في حالة جيدة إذ خسر مرتين فقط في 17 مباراة هذا الموسم.

ورغم أنه كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة لكنه واجه فترة صعبة في النهاية عندما انطلق شاختار في الهجوم بحثًا عن هدف التأهل.

وأنهى شاختار المجموعة في المركز الثالث وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وفي المجموعة‭ ‬نفسها استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعدما عدّل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ضيفه هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل ثنائية ليروي ساني ليضمن التأهل لدور الستة عشر متصدرًا للمجموعة السادسة اليوم الأربعاء.

وكان بطل إنجلترا المتأهل بالفعل، الذي تجرع أول هزيمة له في 22 في الدوري الممتاز أمام مضيفه تشيلسي يوم السبت، يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

لكن مرماه مني سريعًا بهدف من ركلة جزاء نفذها أندريه كراماريتش.

لكن الألماني ساني قاد سيتي للعودة في النتيجة بهدفين الأول من ركلة حرة رائعة قبل الاستراحة والثاني بتسديدة بالقدم اليسرى بعد مرور ساعة.