هدف مباراة برشلونة وتوتنهام.. ديمبلي يضع “البلوغرانا” في المقدمة (فيديو)

سجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك توتنهام، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية على ملعب “كامب نو” بدوري أبطال أوروبا.

#برشلونه_توتنهام هدف برشلونة الاول رااااااااااااااااااااااااااااائع عن طريق عثمان ديمبلي ( الهدف كامل مع الاعادات ) HDpic.twitter.com/kIKR5keMqT — الكورة اهداف HD (@alkoooraahdaf19) December 11, 2018

وضمن برشلونة التأهل كأول المجموعة قبل مباراة اليوم، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 13 نقطة، ويأتي إنتر ميلان وتوتنهام في المركزين الثاني والثالث بـ7 نقاط، ويتصارع الثنائي على مرافقة برشلونة إلى دور الـ16، ويقبع أيندهوفن في المركز الأخير بنقطة واحدة، وتم إقصاؤه رسميًا من البطولة، وسيخوض مواجهة الإنتر مساء اليوم كتحصيل حاصل.

ويحتاج الإنتر للفوز أو التعادل ضد أيندهوفن الهولندي، مقابل فوز برشلونة على توتنهام في ختام دور المجموعات، من أجل التأهل لدور الـ16، أما توتنهام فليس أمامه بديل عن تحقيق الفوز على الفريق الكتالوني.

وتغلب برشلونة على توتنهام بمباراة الذهاب 3/0 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.