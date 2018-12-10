مباراة برشلونة وتوتنهام.. ماذا قال فالفيردي عن هاري كين؟

أغدق الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، الثناء على نجم توتنهام هوتسبير هاري كين، وسط تكهنات حول رغبة النادي الكتالوني في ضم المهاجم الدولي الإنجليزي.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة برشلونة وتوتنهام، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب “كامب نو”: “إنه لاعب عظيم ومهاجم استثنائي على المستوى العالمي”.

وأضاف بقوله: “كين يملك مهارة التسديد، وبارع في ألعاب الهواء، ويصنع الفارق داخل منطقة الجزاء، لا يمكن أبدًا أن تترك له أي مساحة، لأنه سيستغل الفرصة، إنه لاعب يصنع الفارق”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان برشلونة يرغب في ضم هاري كين، قال فالفيردي: “لا أحب الحديث عن لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى، نتعامل بقدر كبير من الحذر في هذه الملفات، وبالطبع فإننا نهتم بأنفسنا، ولكن هذا لا يمنع أن نظهر لمثل هؤلاء النجوم ما يستحقونه من الاحترام”.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع هاري كين؛ كي يكون بديلًا للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى 32 عامًا في يناير المقبل.

وتردد أن برشلونة رصد 200 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين.

ويلتقي برشلونة مع توتنهام، غدًا، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل البلوغرانا المباراة وهي تحصيل حاصل؛ لأن الفريق تأهل إلى دور الـ16 وضمن أيضًا صدارة المجموعة، في حين ينتظر السبيرز المباراة، ولقاء إنتر ميلان الإيطالي أمام آيندهوفن الهولندي لحسم البطاقة الثانية.

من جهته قال هوغو لوريس حارس توتنهام عن إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة: “ميسي هو نوع من اللاعبين القادرين على تغيير المباراة، ومن الصعب للغاية مواجهة لاعب مثله”.

وأضاف: “الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إيقافه، أن نقوم بذلك كفريق، ولا نترك مساحة كبيرة له، واللعب بدفاع قوي، وأن نستغل الفرص التي نحصل عليها”.

وواصل لوريس “مواجهة برشلونةعلى ملعب كامب نو دائمًا تكون مميزة، وفي ملعب خاص، فالأمر ليس سهلَا. سنلعب بكامل طاقتنا، مع الاعتقاد بأننا قادرون على تحقيق الفوز”.