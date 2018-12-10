مباراة ليفربول ونابولي.. 10 معلومات لا تفوتك عن معركة أنفيلد في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، على ملعب أنفيلد، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي التوقيت ذاته، يحلّ باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على النجم الأحمر الصربي، إذ تحدد المباراتان الناديين المتأهلين إلى دور الـ16 للمسابقة.

ويتصدر نابولي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتل سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول 6 نقاط، وأخيرًا النجم الأحمر 4 نقاط.

ويرصد موقع “إرم نيوز” 10 معلومات عن تلك المواجهة النارية المرتقبة.

1- ستكون موقعة أنفيلد هي المواجهة الرابعة الرسمية بين الفريقين، إذ فاز كل فريق مرة، وتعادلا في المباراة الثالثة.

2- انتصر نابولي في المباراة الأخيرة بين الفريقين على أرضه وبين جمهوره، ويعود الفضل في هذا الفوز لنجمه لورينزو إنسيني، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90.

3- لم ينجح لاعبو ليفربول خلال تلك المباراة في تسديد كرة واحدة على المرمى، إذ انتهت جميع التسديدات خارج الثلاث خشبات، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها ليفربول هذا الرقم السلبي، منذ مباراة بنفيكا في دوري الأبطال عام 2006.

4- لم يخسر ليفربول على ملعب أنفيلد على مدار 18 مباراة أوروبية، منذ هزيمته في 2014 أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة.

5- لم يحقق نابولي الفوز خارج أرضه في آخر 6 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، وكان الفوز الأخير له خارج الديار على بنفيكا البرتغالي 2-1 في دوري الأبطال عام 2016.

6- إذا نجح نابولي في تجنب الهزيمة، فإن هذه ستكون ثالث مرة يتأهل فيها لدور الـ16 خلال 5 مرات شارك فيها بدوري أبطال أوروبا.

7- يحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين حال تلقي شباكه أهدافًا، حتى يتجنب خطر الخروج من المسابقة، إذا فاز سان جيرمان على النجم الأحمر، علمًا بأن الريدز ودع البطولة من مرحلة المجموعات مرتين خلال مشاركاته الثلاث الأخيرة.

8- يملك ليفربول أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ تلقت شباكه 6 أهداف فقط، في حين تلقت شباك نابولي 13 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في ترتيب أقوى دفاعات الكالتشيو، ويملك الفريقان هجومًا ناريًّا، إذ أحرز ليفربول 34 هدفًا، ليكون ثاني أقوى هجوم في البرميرليغ بعد مانشستر سيتي، في حين سجل نابولي 32 هدفًا ليتقاسم صدارة أقوى هجوم في الدوري مع يوفنتوس.

9- دريس ميرتنز، مهاجم نابولي، أحرز 10 أهداف، ليكون أكثر لاعب بلجيكي يسجل أهدافًا في دوري أبطال أوروبا.

10– أحرز المصري محمد صلاح 8 أهداف لليفربول على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي أحرز 14 هدفًا للريدز في ذات المسابقة على ملعب أنفيلد.