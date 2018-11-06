ريد ستار الصربي يلقن ليفربول درسًا قاسيًا ويفوز عليه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ريد ستار الصربي يلقن ليفربول درسًا قاسيًا ويفوز عليه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

ثاني خسارة في دوري الأبطال.

المصدر: فريق التحرير

لقن فريق ريد ستار بلجراد الصربي درسًا قاسيًا لضيفه ليفربول الإنجليزي وفاز عليه 2 – صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميلان بافكوف هدفي الفوز لريد ستار في الدقيقتين 22 و.29

ورغم الخسارة ظل ليفربول في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن نابولي والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن ريد ستار الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط أيضًا لكن في المركز الأخير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
محتوى مدفوع
اترك تعليقاً