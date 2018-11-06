ريد ستار الصربي يلقن ليفربول درسًا قاسيًا ويفوز عليه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

لقن فريق ريد ستار بلجراد الصربي درسًا قاسيًا لضيفه ليفربول الإنجليزي وفاز عليه 2 – صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ميلان بافكوف هدفي الفوز لريد ستار في الدقيقتين 22 و.29

ورغم الخسارة ظل ليفربول في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة عن نابولي والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن ريد ستار الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط أيضًا لكن في المركز الأخير.

دوري ابطال اوروبا | النجم الاحمر 1 × 0 ليفربول | هدف اول النجم الاحمر د21 ???????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/AVLjeDVgPW — والسيف في الغمد ﻻ تخشى مضاربه (@ZVE404) ٦ نوفمبر ٢٠١٨