أهداف مباراة النجم الأحمر ضد ليفربول.. 2-0 للفريق الصربي (فيديو)

سجل ميلان بافكوف الهدف الأول لفريق النجم الأحمر في شباك ليفربول، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب “ريد ستار ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ركلة ركنية لأصحاب الأرض على يسار مرمى ليفربول نفذها ماركو مارين، وعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها ميلان بافكوف من علامة الجزاء برأسية قوية، وضعت الكرة داخل الشباك في يمين المرمى أمام نظرات الحارس أليسون، في الدقيقة 22.

دوري ابطال اوروبا | النجم الاحمر 1 × 0 ليفربول | هدف اول النجم الاحمر د21 ???????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/AVLjeDVgPW — والسيف في الغمد ﻻ تخشى مضاربه (@ZVE404) November 6, 2018

وفي الدقيقة 29 أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني، ومجهود فردي رائع عن طريق ميلان بافكوف بانطلاقة حتى حدود منطقة جزاء ليفربول تحت الضغط القوي لجيورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول أنهاه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون الذي عجز عن اللحاق بالكرة في الوقت المناسب.

دوري ابطال اوروبا | النجم الاحمر 2 × 0 ليفربول | هدف الثاني النجم الاحمر هدف راااااااااااااااائع د29

???????????????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xRbPNjOcH7 — والسيف في الغمد ﻻ تخشى مضاربه (@ZVE404) November 6, 2018

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي الإيطالي، صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على النجم الأحمر الصربي في مباراة اليوم، لتعزيز آماله في التأهل لدور الـ16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية “باريس”، ونابولي على ملعب “آنفيلد” في الجولتين الأخيرتين.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على الصعيد الأوروبي، بعدما سجل “هدفين” في مباراة الجولة الثالثة التي جمعتهما على ملعب “آنفيلد”، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.