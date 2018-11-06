مباراة إنتر ضد برشلونة.. عقدة إيطالية في انتظار رفاق ميسي

لا تعتبر مواجهة الفرق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا فألًا حسنًا لفريق برشلونة رغم كونه فاز بأول ألقابه في المسابقة على حساب فريق إيطالي هو سامبدوريا ولقبه الأخير على حساب فريق إيطالي هو يوفنتوس، لكنه في المواسم العشرة الأخيرة كان ضحية الفرق الإيطالية 3 مرات؛ إذ كانت سببًا في مغادرته المسابقة 3 مرات، مرتين في ربع النهائي ومرة في نصف النهائي.

وبدأت عقدة الملاعب الإيطالية منذ الفوز على ميلان في دوري المجموعات موسم 2011-2012 بنتيجة 3-2 ، إذ لعب برشلونة بعدها 7 لقاءات في إيطاليا تعادل خلالها 4 لقاءات وخسر 3 لقاءات.

وخلال اللقاءات السبعة واجه ميلان 3 مرات وروما مرتين ويوفنتوس مرتين، ويستعد للمواجهة الأولى مع انتر ميلانو الذي أخرج برشلونة في 2010 من نصف النهائي وهزمه على ملعب مواجهة الغد ذاته، في الذهاب 3-1.

وبدأت العقدة في الملاعب الإيطالية في الموسم ذاته، إذ واجه برشلونة ميلان في ربع النهائي وتعادل سلبيًا في ميلان وفاز في برشلونة ليبلغ نصف النهائي.

وعاد ليواجه ميلان في دور الـ 16 في موسم 2012-2013 وخسر في سان سيرو 2-0 قبل أن يفوز إيابًا 4-0 ويبلغ ربع النهائي.

وعاد برشلونة ليواجه ميلان في دوري المجموعات موسم 2013-2014 وتعادل في سان سيرو 1-1 ، بينما في موسم 2015-2016 واجه روما في دوري المجموعات وتعادل معه في روما 1-1 ، ثم واجه يوفنتوس مرتين في ربع نهائي موسم 2016-2017 حيث خسر ذهابًا في تورينو 3-0 وغادر المسابقة بعد تعادل سلبي في الإياب، وعاد ليواجه الفريق نفسه في دوري المجموعات الموسم الماضي وتعادل معه سلبيًا في تورينو.

وكان آخر فريق واجهه برشلونة في إيطاليا هو “روما” في اللقاء الشهير الموسم الماضي في ربع النهائي إذ فاز ذهابًا 4-1 وخسر إيابًا في روما 3-0.