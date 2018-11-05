خطة رباعية للإطاحة بنيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

يعانى بايرن ميونخ من انتكاسة جديدة في الدوري الألماني بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش عقب تعادله على ملعبه 1/1، يوم السبت الماضي، لتزيد الضغوط على مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق في أول موسم له مع العملاق البافاري.

ويتخلف بايرن ميونخ بـ 4 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند، حيث يلتقي الفريقان مطلع الأسبوع المقبل، على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في قمة البوندسليغا.

ويعاني كوفاتش من الضغوط والانتقادات بعد سلسلة من النتائج المتواضعة محليًا وقاريًا زادت بعد التعادل مع فرايبورغ.

وذكرت مجلة “كيكر” الألمانية الرياضية أن 4 لاعبين كبار في الفريق هم ماتس هاملز وآريين روبن وفرانك ريبيري وتوماس مولر، يشعرون بالاستياء من أساليب مدرب بايرن ميونخ ووقت لعبهم الأقل في ظل نظام التناوب الذي يتبعه.

وقد انتقدت زوجة مولر المدير الفني في وسائل التواصل الاجتماعي عقب وضع زوجها على مقاعد البدلاء خلال التعادل مع فرايبورغ، لكن سرعان ما اعتذرت للمدرب عقب المباراة.

وأضافت المجلة ذاتها أن روبن غاضب من دوره الهامشي تحت قيادة كوفاتش حيث خاض 90 دقيقة فقط في 5 مشاركات فقط خلال 13 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن.

وتزعم “كيكر” أن اللاعبين الأربعة وحدوا جهودهم خلال المباريات ويخططون للإطاحة بالمدير الفني في ظل عدم رضا اللاعبين عن الكفاءة الخططية للمدرب الكرواتي.

وقبل مواجهة ضد بروسيا دورتموند سيلتقي بايرن ميونخ مع آيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع ما قد يحدد مصير كوفاتش.