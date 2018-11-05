قبل مباراة أتلتيكو مدريد.. طائرة بروسيا دورتموند تجنبت كارثة في المطار

عاش لاعبو بروسيا دورتموند الألماني فترات عصيبة خلال رحلتهم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيواجهون، غدًا الثلاثاء، فريق أتلتيكو مدريد برسم الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واضطر قائد الطائرة لتجنب الهبوط في اللحظات الأخيرة؛ لأن الممر الخاص بهبوط طائرة الفريق الألماني كانت تتواجد به طائرة أخرى، وهو ما كان سيؤدي لاصطدامهما في حالة الهبوط.

واضطر قائد الطائرة للعودة للجو وانتظار 30 دقيقة، قبل أن تحط الطائرة بسلام على مدرج مطار مدريد.

وحسب صحفي لصحيفة “بيلد” الألمانية الذي كان على متن الطائرة، فإن بعثة الفريق ظلت هادئة رغم التوتر الذي حصل بسبب عودة الطائرة للجو.

وحسب الصحفي أيضًا، فإن قائد الطائرة اعتذر للركاب، وقال: “نعتذر عن عدم تمكننا من الهبوط، فقد لاحظنا تواجد طائرة أخرى على الممر”.

ويلتقي بروسيا دورتموند منافسه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، علمًا أن الفريق الألماني فاز 4/0 ذهابًا، ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لأتلتيكو مدريد.