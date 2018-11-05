مباراة توتنهام وآيندهوفن.. بوكيتينو يحث لاعبي السبيرز على تعويض الجماهير

أشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير بصبر جماهير النادي على التأخير في أعمال إنشاء الاستاد الجديد، وقال إن فريقه يعوّل عليها في الفوز على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وسيلعب توتنهام مرة أخرى على ملعبه المؤقت استاد ويمبلي، بينما يستمر العمل في ملعبه الجديد في موقع استاد وايت هارت لين الذي لن يتم افتتاحه قبل مطلع العام المقبل على الأقل.

وقد يودع توتنهام دوري الأبطال مبكرًا حيث حصد نقطة واحدة من 3 مباريات في المجموعة الثانية.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “لا يمكن طلب المزيد من الجماهير. نحن والنادي والرئيس دانييل ليفي نشعر بالأسف تجاههم. بالطبع توقعنا جميعًا اللعب على الاستاد الجديد في هذه الفترة”.

“لا يسعنا إلا أن نكون ممتنين للعب في ويمبلي الذي يبدو أن اللعب عليه أصعب للجماهير أكثر من الفريق”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “نتمنى أن نرد للجماهير ما بذلوه عبر الفوز غدًا. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نفيهم بها حقهم”.

وتبدو معركة النادي اللندني للبقاء في دوري الأبطال أكثر صعوبة مع وجود قائمة محدودة من اللاعبين للاختيار بينها للمباراة.

إذ بالإضافة لداني روز الذي يعاني من إصابة طويلة في عضلات الفخذ والبلجيكي يان فيرتونخين في عضلات الفخذ الخلفية سيخوض توتنهام المباراة بدون لاعبي الوسط موسى ديمبلي المصاب في الكاحل وإريك دير في الفخذ وفيكتور وانياما في الركبة.

كما سيغيب الحارس الفرنسي هوغو لوريس بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في هولندا قبل أسبوعين أمام آيندهوفن.

ومع ذلك سيحتفظ توتنهام بأمل التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من البطولة في حال فوز برشلونة على إنتر ميلان في إيطاليا غدًا.

وأضاف بوكيتينو “نحتاج للقيام بالمطلوب منا. نريد بلوغ المرحلة التالية وهذا لا يتطلب فقط مساعدة من برشلونة بفوزه في المباراة بل يجب أن نفوز نحن أيضًا وحتى نحقق ذلك نحتاج للأداء بشكل جيد”.

“أعتقد أنها فرصة رائعة للحصول على النقاط الثلاث وإنعاش آمالنا في بلوغ دور الـ 16 وبعدها سنستضيف إنتر ميلان قبل خوض المباراة الأخيرة في برشلونة.

“ربما لو فاز برشلونة سيساعدنا ذلك لكن الأهم هو فوزنا نحن في مباراة الغد”.

ويكمن للمهاجم ديلي آلي المشاركة غدًا رغم غيابه عن الانتصار الأخير على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.