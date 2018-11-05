قبل مباراة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.. أنطوان غريزمان لا يستبعد الانتقال إلى الدوري الألماني

لم يستبعد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الانتقال في يوم ما إلى الدوري الألماني.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

ونقلت صحيفة “كيكر” الألمانية، عن غريزمان قوله: “الدوري الألماني بطولة جذابة للغاية، فرق البوندسليغا تلعب كرة هجومية، وهذا يؤدي لغزارة تهديفية، كما شهدت مواجهتنا أمام بروسيا دورتموند”.

وحقق بروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا وتاريخيًا على أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 4/0، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وأوضح غريزمان، البالغ من العمر 27 عامًا، أن الدوري الإسباني الأكثر جذبًا له، ثم يأتي الدوري الألماني والإنجليزي في المرتبة الثانية.

وعن إمكانية انتقاله إلى أحد أندية البوندسليغا مستقبلًا، قال غريزمان: “من الممكن حدوث ذلك”.

ورفض غريزمان الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، مفضلًا البقاء مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023.