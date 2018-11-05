مباراة باريس سان جيرمان ونابولي.. إدينسون كافاني جاهز للقمة وتوماس توخيل يجهز لمفاجأة

أفادت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الاثنين، بأن المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، غدًا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن المدرب الألماني توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان اطمأن على جاهزية كافاني، الذي غاب عن آخر مباراتين في الدوري الفرنسي أمام ليل وأولمبيك مارسيليا بسبب آلام عضلية.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيخوض مباراة نابولي بالقوة الضاربة، إذ إنه لا يعاني أي غيابات باستثناء الثنائي داني ألفيس وليفين كورزاوا اللذين يتعافيان من الإصابة.

وأشارت “ليكيب” إلى ان توخيل يجهز لمفاجأة كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، باللعب بتشكيلة 3/4/3.

وأضافت الصحيفة، أن الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون سيخوض أول مباراة مع باريس سان جيرمان أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وغاب بوفون عن أول مباراتين لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه السابق يوفنتوس وريال مدريد في ربع نهائي الموسم الماضي.

وتوقعت صحيفة “ليكيب” أن يلعب باريس سان جيرمان بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

الدفاع: تياغو سيلفا، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي.

الوسط: توماس مونييه، ماركو فيراتي، أدريان رابيو، آنخيل دي ماريا.

الهجوم: إدينسون كافاني، نيمار جونيور وكيليان مبابي

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2 في فرنسا، علمًا أن ليفربول الإنجليزي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، في حين يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وباريس سان جيرمان ثالثًا بـ 4 نقاط.