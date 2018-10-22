مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس.. ماذا قال جوزيه مورينيو عن العودة لتدريب ريال مدريد؟

علّق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على التقارير التي تتحدث عن إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد الإسباني، لخلافة المدرب الحالي جولين لوبتيغي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا: “العودة إلى ريال مدريد؟ لا، أنا سعيد هنا، سعيد بأنني باقٍ لنهاية عقدي، وأود أن أبقى حتى بعد نهاية عقدي، كل ما أفكر فيه هو مانشستر يونايتد”.

وتردد في الأيام الماضية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يتجه لإقالة لوبتيغي ويريد إعادة مورينيو إلى الفريق الذي دربه 3 مواسم بين 2010 و2013.

وقاد مورينيو ريال مدريد للتتويج بلقب في الدوري الإسباني، ولقب في كأس الملك، وثالث في السوبر الأوروبي، لكنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات من نصف النهائي.

وأكد مورينيو غياب المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز عن مواجهة يوفنتوس.

وتابع مورينيو: “أعتقد أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في مستوى لا يحتاج إلى أسئلة أو إجابات، إنه واحد من أفضل اللاعبين عبر التاريخ، ولا أحد يختلف على ذلك”.

وأكمل: “ضد تشيلسي، كان هناك تناقض في مشاعرنا، الجميع كان سعيدًا بالعروض الجماعية، لكن لم يكن أحد راضيًا عن التعادل 2/2، أخبرت اللاعبين بأن عليهم المحاولة والحصول على أفضل النتائج بعد ذلك”.

وتحدث مورينيو عن الأحداث الدرامية التي شهدتها مباراة فريقه وتشيلسي، وقال: “أريد أن أشكر ماوريسيو ساري (مدرب تشيلسي) على أمانته، أريد أن أشكر تشيلسي أيضًا، لكني لست سعيدًا بأن الأمر قد يذهب بعيدًا مع الفتى الصغير، إنه لا يستحق ذلك، لقد قبلت اعتذاره، لا أعتقد أنه يستحق الإقالة”.

وأردف: “يوفنتوس لديهم الآن لاعب فريد يصنع الفارق، هم أكثر المتنافسين للفوز بدوري أبطال أوروبا برأيي، يوفنتوس لديه الكثير لتقديمه”.