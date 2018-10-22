ماريو ماندزوكيتش يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس

تعرض ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس لضربة قوية قبل مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد.

وسيغيب المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن يوفنتوس، بسبب إصابته في الكاحل.

وشهدت قائمة آليغري لمباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد غياب ماندزوكيتش، والألمانيين إيمري كان وسامي خضيرة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط من فوزين، مقابل 4 نقاط لمانشستر يونايتد في المركز الثاني، مقابل نقطة لفالنسيا الإسباني ولا رصيد ليونغ بويز السويسري.

وتشهد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد، بعد ان أمضى مع الفريق 6 مواسم، قبل أن يغادره العام 2009 إلى ريال مدريد، قبل أن يشد الرحال إلى يوفنتوس في يوليو الماضي.