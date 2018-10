شاهد.. سيرجيو راموس يعتدي على زميله في ريال مدريد (فيديو)

شهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الإثنين، تصرفًا غريبًا من قائد الفريق، سيرجيو راموس، وذلك استعدادًا لمواجهة فكتوريا بلزن التشيكي، في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة “ماركا” مقطع فيديو من تدريبات ريال مدريد، حيث يظهر مقطع الفيديو راموس وهو يركل الكرة بقوة على زميله سيرجيو ريجيلون، بعدما حاول الأخير خطف الكرة من راموس.

وبعد توقف اللعب، عاد راموس ليسدد الكرة على ريجيلون من جديد وارتطمت به بالفعل.

ولم يحاول ريجيلون الاشتباك مع راموس، حيث اتخذ مسارًا بعيدًا، فيما ظهر الكرواتي لوكا مودريتش محاولًا التهدئة من عصبية راموس.

ونشر راموس صورة للفريق الفائز في التدريبات وبرفقته ريجيلون وكتب “رغم أن الأمر لا يبدو كذلك، لكنها حالات تحدث كثيرًا، لا أعذار لي لم يكن ليحدث ذلك، في النهاية نحن الفريق الفائز، أليس كذلك ريغولين، هلا مدريد”.

وكتب ريجيلون: “دائمًا مع فريقي ومع قائدي من أجل الفوز غدًا”.

ويعيش ريال مدريد حالة صعبة، إذ تلقى 3 خسائر متتالية في جميع البطولات، ولم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات كذلك.

ويلتقي ريال مدريد منافسه فكتوريا بلزن التشيكي، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم يحل ضيفًا على برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، يوم الأحد.

Sergio Ramos no treino de hoje pic.twitter.com/tXYIWG7E0H

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! ????????????????

Carpetazo ???? y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj

— Sergio Ramos (@SergioRamos) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨