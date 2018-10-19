“يويفا” يحقق في شغب جماهير مباراة باريس سان جيرمان ورد ستار بدوري أبطال أوروبا

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قال مكتب المدعي الفرنسي المختص بالجرائم المالية الأسبوع الماضي إنه يحقق في شبهة حدوث تلاعب في نتيجة المباراة.