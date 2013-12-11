محمد صلاح يتوعد شالكة بالثأر

أشار النجم المصري محمد صلاح، لاعب بازل السويسري، إلى أن لقاء ناديه أمام شالكة الألماني سيكون قوياً، لأن شالكة يحتاج للفوز من أجل ضمان التأهل، وقال: "سنحاول تنظيم الدفاع وتسجيل هدف".

ووصل محمد صلاح وزميله محمد النني إلى ألمانيا، مساء الثلاثاء، لمواجهة شالكه في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتاج الفريق السويسري للفوز أو التعادل من أجل ضمان الوصول إلى دور الـ16 من البطولة.

وأعرب "صلاح"، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا"، عن سعادته لارتفاع مستواه في الفترة الأخيرة وتسجيله هدفين في تشيلسي، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأكد أنه يواصل الاستعداد بمنتهى القوة لمباراة فريقه المقبلة ضد شالكه الألماني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال: "التسجيل في مرمى تشيلسي بدوري أبطال أوروبا أمر عظيم"، مضيفاً أنه يشعر بالسعادة لما قدمه في دوري الأبطال هذا الموسم وأنه متشوق للقاء شالكة من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة..