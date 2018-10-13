باريس سان جيرمان والنجم الأحمر ينفيان التلاعب بنتيجة مباراتهما بدوري أبطال أوروبا

نفى ناديا باريس سان جيرمان، والنجم الأحمر الصربي، التقارير التي تحدثت عن إمكانية وجود عملية تلاعب بنتيجة مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، التي فاز فيها الفريق الفرنسي 6/1.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولًا كبيرًا بنادي النجم الأحمر قد راهن بمبلغ 5 ملايين يورو على خسارة فريقه بفارق 5 أهداف، واستعان بشركاء له في عملية الرهان.

وأضافت التقارير أن رئيسي الناديين عقدا جلسة وتم التخطيط للأمر.

ولم يعلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على الواقعة حتى الآن، لكن (ليكيب)، قالت إن اليويفا أبلغ القضاء الفرنسي بالتحقق من الأمر.

وبحسب الصحيفة، فقد أصدر باريس سان جيرمان بيانًا جاء فيه: “بذهول كبير وغضب علمنا المعلومات التي نشرتها الصحيفة اليوم، ولم يناقش أي مسؤول في النادي أمورًا غير تلك المتعلقة بتنظيم المباراة أي الاجتماعات والزيارات ووجبات الغداء الرسمية التي تجري لكل مباراة في دوري الأبطال”.

وأضاف البيان: “يود باريس سان جيرمان أن يوضح التزامه بالمبدأ الأساسي للرياضة، وسلامة المنافسات، وبالتالي رفض أي ممارسة يمكن أن تشكك في هذه النزاهة”.

كما قال النجم الأحمر في بيان رسمي: “يرفض نادي النجم الأحمر بغضب شديد تصريحات صحيفة (ليكيب) حول وجود شبهة في نتيجة مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان وفي تورط أي من مسؤولي النادي في نشاطات غير لائقة”.

وأوضح النجم الأحمر أن هذه المعلومات من الممكن “أن تلحق ضررًا كبيرًا باسم النادي”، وأصرّ على أن يكمل اليويفا وجهات التحقيق الصربية والفرنسية عملية التحقيق حتى النهاية وذلك بهدف “إظهار الحقيقة”.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن دراغان دزاجيتش، الرئيس الفخري للنجم الأحمر: “هذه هي أول مرة أسمع فيها هذا، ولم أسمع أي شيء عن الأمر من قبل، وهذا غير ممكن وغير صحيح”.

وتساءلت صحيفة (لو باريزيان): “هل هناك تلاعب؟”.