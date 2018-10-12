شكوك حول المراهنات.. فتح تحقيق في نتيجة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلطات الفرنسية بشكوكه في وجود تلاعب بلقاء باريس سان جيرمان والنجم الأحمر لبلغراد الصربي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز الفريق الفرنسي 6-1 .

وحسب صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية فسبب مطالبة الويفا بفتح تحقيق حول اللقاء هو مراهنة مسؤول في الفريق الصربي على خسارة فريقه بفارق 5 أهداف مقابل مبلغ كبير حيث سيكسب حوالي 5 ملايين يورو.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلطات الأمنية في فرنسا بفتح تحقيق في اللقاء، خصوصًا أن لقاءً كان منتظرًا بين المراهن ورئيس الفريق الباريسي القطري ناصر الخليفي في باريس قبل اللقاء لم يتم.

وحسب الصحيفة الفرنسية فنتيجة اللقاء الكبيرة فاجأت عددًا كبيرًا من المراقبين خصوصًا أن الفريق الصربي قدم مستويات جيدة في اللقاءات السابقة وفي اللقاء الأول أمام نابولي الإيطالي.