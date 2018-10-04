نيمار يحتفل بالهاتريك والرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا مع برونا (صورة)

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الأضواء مجددًا في دوري أبطال أوروبا بفضل أدائه الرائع في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، لكن قبلها بساعة تقريبًا كان نيمار زميله السابق في برشلونة يخوض ليلة ممتعة أيضًا.

وفاز باريس سان جيرمان بسداسية مقابل هدف واحد لرد ستار بلغراد سجل منها النجم البرازيلي ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وكما هو متبع في مثل هذه الحالات حصل نيمار على كرة المباراة موقعة من الحكم ونشرها على حسابه في إنستغرام إلى صديقته برونا ماركيزين.

وسجل نيمار هدفين متتاليين في الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثالث في نهاية المباراة، حيث أحرز أول هدفين من ركلتي جزاء ليصبح ثاني لاعب يحرز هدفين من ركلتي جزاء في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ كريستيانو رونالدو في عام 2009.

ودفعه هدفه الثالث لمعادلة رقم مواطنه ريكاردو كاكا كأكثر لاعب برازيلي يسجل في دوري الأبطال برصيد 30 هدفًا ولديه الكثير في مسيرته ليقدمه.

ونشر نيمار صورته إلى جوار الكرة وصديقته برونا (23 عامًا) على حسابه في إنستغرام ليشارك سان جيرمان نظيره ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط مقابل أربع لنابولي الإيطالي الذي تغلب على ليفربول بهدف نظيف.