“هاتريك” نيمار يضعه على مشارف تاريخ دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عادل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان رقم مواطنه ريكاردو كاكا النجم السابق لفرق ميلان وريال مدريد بعد تسجيله هاتريك في مرمى النجم الأحمر لبلغراد ساهم من خلاله في فوز فريقه 6-1 .

وأصبح النجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جرمان برفقة كاكا أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلًا للأهداف في دوري أبطال أوروبا برصيد 30 هدفًا.

وسجل نيمار في 6 مواسم متتالية في دوري أبطال أوروبا 4 منها برفقة برشلونة ويلعب الثاني برفقة الفريق الفرنسي.

ويبقى أفضل موسم في حصيلة الأهداف لنيمار هو موسم التتويج باللقب برفقة برشلونة 2014-2015 حيث سجل 10 أهداف تساوى من خلالها مع زميله السابق ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وتوجوا بلقب هداف المسابقة.

وسجل نيمار 21 هدفًا لبرشلونة و9 أهداف لباريس سان جيرمان .

كما سجّل نيمار هدفين من ضربتي خطأ ليعادل أيضًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين من ضربتي أخطاء سنة 2009 أمام زرويخ السويسري.