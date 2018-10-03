نيمار يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ريد ستار الصربي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف “هاتريك”، قاد بها فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق فوزه الأول في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب اكتساحه ضيفه ريد ستار الصربي بنتيجة 6 / 1، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للمسابقة.

بهذه النتيجة، حصد سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني (مؤقتًا) بفارق المواجهات المباشرة خلف ليفربول الإنجليزي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يواجه مضيفه نابولي الإيطالي في وقت لاحق، اليوم، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في مؤخرة الترتيب.

أحرز نيمار الهدفين الأول والثاني لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و22، وأضاف إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 37، ثم سجل آنخيل دي ماريا الهدف الرابع في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي 4 / صفر.

في الشوط الثاني، واصل سان جيرمان فرض سيطرته على مجريات الأمور، بعدما أضاف كيليان مبابي الهدف الخامس في الدقيقة 70، وقلص ماركو مارين الفارق بتسجيله هدفًا للضيوف في الدقيقة 74.

وواصل نيمار تألقه بعدما أضاف الهدف السادس لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 81، لينصب نفسه بطلًا للمباراة دون منازع.