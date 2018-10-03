دوري أبطال أوروبا.. غلاتا سراي يتلقى هزيمته الأولى وشالكة الألماني يتخطى لوكوموتيف موسكو (فيديو)

تلقى فريق غلاتا سراي التركي، اليوم الأربعاء، الهزيمة الأولى له في مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسر من مضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

ودخل بورتو الشوط الثاني مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف يربك به حسابات الضيوف وهو ما تحقق في الدقيقة 49 عبر المالي موسى ماريجا.

بعدها كثف لاعبو غلاتا سراي هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج بورتو فائزًا باللقاء.

وكان شالكه الألماني قد حقق فوزًا على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف في وقت سابق اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر بورتو الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن شالكه، وجاء غلاتا سراي ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا لوكوموتيف موسكو بلا رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية حقق فريق شالكه الألماني، انتصاره الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم خلال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 88 لينجح شالكه في إحراز هدف التقدم عن طريق الأمريكي وستون مكيني.

وفشلت جميع محاولات الفريق الروسي في إدراك التعادل، ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

بذلك، ارتفع رصيد شالكه إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة غلاطة سراي التركي أمام بورتو البرتغالي التي تقام في وقت لاحق اليوم، بينما تذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.