موعد مباراة توتنهام ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يصطدم فريق برشلونة الإسباني بنظيره توتنهام بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى توتنهام، صاحب الأرض، لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة التي تعرَّض لها في الجولة الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 2، في المباراة التي جمعتهما بمدينة “ميلانو”، فيما يسعى برشلونة لطمأنة جماهيره باستعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في تحقيق الفوز بالمباريات الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري الإسبانى أمام جيرونا وليغانيس وبيلباو.

واستطاع الكتلان الانتصار في الجولة الأولى برباعية نظيفة على آيندهوفن ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويدرك أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن الهزيمة في مباراة اليوم ستضعه تحت مزيد من الضغوط، ويحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع إنتر ميلان، فيما يأتي توتنهام وآيندهوفن بالمركزين الثالث والرابع، بلا نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة توتنهام وبرشلونة، في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت القاهرة، الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت غرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها يوسف سيف.