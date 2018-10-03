مباراة سيسكا موسكو ضد ريال مدريد.. متى يعود الميرنغي إلى تسجيل الأهداف؟

يثق يولن لوبتيجي، مدرب ريال مدريد، في عودة لاعبيه إلى تسجيل الأهداف قريبًا بعد الإخفاق في هز شباك المنافسين في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات آخرها الخسارة 1-صفر أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وخسر ريال، بطل أوروبا في آخر ثلاثة مواسم، المباراة بعدما أهدر بضع فرص سهلة للتسجيل لتستمر المعاناة الهجومية بشكل كبير منذ الموافقة على انتقال الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا هذا الصيف.

وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي: “صنعنا الكثير من الفرص ولم نستغلّها. لم يكن الحظ معنا لكن إذا لم تسجل لا يكون من السهل تحقيق الفوز. حاولنا إنهاء هذا الأمر لكن ذلك لم يحدث”.

وأضاف المدرب الجديد لريال بعد رحيل زين الدين زيدان عقب التتويج بدوري الأبطال: “عندما لا تأتي الأهداف يجب مواصلة المحاولة وصناعة الفرص ومحاولة التحلي بدقة أكبر.

“سيعود الفريق إلى تسجيل الأهداف مرة أخرى قريبًا وسنعود إلى طريق الانتصارات”.

ويتعرَّض كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، لانتقادات بسبب افتقاره للشراسة الهجومية وانخفاض معدل تسجيل الأهداف مقارنة بزميله البرتغالي السابق رونالدو.

وقال لوبتيجي: “نحن نثق في كل اللاعبين وهذا ينطبق على كريم أيضًا. عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف يمر المرء بمراحل. لقد بدأ الموسم بشكل رائع والآن مثل باقي الفريق لا يستطيع هز الشباك.

“بالعمل الجاد ومواصلة التحلي بالهدوء سنعود إلى التسجيل. ورغم ذلك فإن الأمر لا يتحمله كريم بمفرده بل هو مسؤولية الفريق بأكمله”.

وافتقد ريال العديد بعض الأسماء البارزة مثل: الويلزي غاريث بيل والمدافع سيرجيو راموس والبرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط إيسكو كما خرج داني كاربخال مصابًا في الشوط الأول.

من جانبه، أكد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، أن لا أحد بإمكانه إخفاء أو نكران تأثير رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في الصيف الماضي إلى يوفنتوس، لكنه حاليًّا أصبح من الماضي وعلى اللاعبين أن يقاتلوا كل يوم.

وعاد كيلور نافاس لحراسة مرمى ريال مدريد ليتأكد قرار المدرب بمداورة بينه وبين البلجيكي تيبو كورتوا، إذ يلعب الوافد الجديد لقاءات الدوري الإسباني والكوستاريكي دوري أبطال أوروبا في انتظار لقاءات كأس الملك.

وقال نافاس بعد الخسارة أمام سيسكا موسكو والفشل في تسجيل الأهداف للقاء الثالث على التوالي: “كريستيانو وضع سقفًا عاليًا على الجميع لا يمكن إخفاء الشمس بالأصابع، لكنه حاليًّا أصبح من الماضي ويجب علينا أن نقاتل كل يوم وهذا كل شيء”.

وأكد حارس ريال مدريد أن اللاعبين يعرفون كيف يضعون أرجلهم على الأرض ويحاولون التطور لتجاوز الوضعية الحالية.

من جهته، اعترف الكرواتي لوكا مودريتش، أن وضع ريال مدريد مقلق، موضحًا: “حين لا نسجل أهداف في 3 لقاءات فهذا مقلق، لكننا سنجد طريقة للخروج من هذه الوضعية”.