مباراة ليفربول ضد نابولي.. ماذا قال يورغن كلوب عن “إطراء أنشيلوتي”؟

اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول ثناء كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عليه قبل مواجهتهما غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجرد “مناورات”.

ونقل ليفربول أداءه القوي في الدوري الانجليزي الممتاز إلى المنافسات القارية أيضًا ليفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في مستهل مشواره بالمجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

وكال أنشيلوتي المديح لوصيف بطل النسخة الماضية من البطولة في مؤتمره الصحفي ووصف ليفربول بأنه واحد من أقوى فرق أوروبا لكن كلوب قال إن المدرب الإيطالي يمارس ألعابًا ذهنية.

وقال المدرب الألماني للصحفيين اليوم الثلاثاء: “أحب كارلو أنشيلوتي، في ألمانيا نصفه بالثعلب، قال عنا أشياء إيجابية للغاية وأشياء لطيفة عني قبل المباراة، إنه أمر رائع لكنها مناورات، كارلو لديه خبرة طويلة في هذا المجال”.

وأضاف: “نحن مستعدون لخوض معركة شرسة. لا أهتم كثيرًا بما يقوله الناس عنا وكيف يرون وضعنا، غدًا سنكون بحاجة إلى الاستعداد الجيد، إنه مدرب رائع يقود فريقا متميزًا في أجواء حماسية لهذا فإن المباراة ستمثل تحديًا حقيقيًا”.

وسحق ليفربول منافسه نابولي 5-صفر في مباراة ودية في أغسطس آب الماضي لكن كلوب قال إنه سيطلب من لاعبي فريقه نسيان تلك النتيجة والتركيز على التحدي الذي ينتظره في ملعب سان باولو.

وأوضح: “كانت مجرد مباراة ودية قبل الموسم في دبلن. قدّم ليفربول مباراة جيدة وسجلنا أهدافًا رائعة. لكن نابولي أهدر كثيرًا من الفرص ولم يسجل أي هدف، هذه المباراة ليست مهمة على الإطلاق، لم نتحدث عن تلك المباراة. لا علاقة لها باستعدادات مباراة الغد، نابولي فريق منظم ويتمتع لاعبوه بكفاءة في كل الخطوط ولهذا فهو فريق جيد بالفعل”.