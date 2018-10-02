بعد هزيمة ريال مدريد أمام سيسكا موسكو.. رقم سلبي للنادي الملكي مع لوبيتيجي

خسر ريال مدريد أمام سيسكا موسكو 1-0 في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليفشل الفريق في التسجيل للقاء الثالث على التوالي بعد الخسارة أمام إشبيلية 3-0 والتعادل السلبي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وأوقف سيسكا موسكو سلسلة ريال مدريد الثانية في تسجيل الأهداف على التوالي في دوري أبطال أوروبا عند اللقاء رقم 32 علمًا أن الفريق الملكي يحمل الرقم القياسي ب34 لقاء سجله ما بين 2011 و2014 .

كما أن الفريق الملكي لم يخسر أي لقاء في أول مباراتين في دوري المجموعات بدوري الأبطال منذ نفس الموسم وخسارته أمام أولمبيك ليون 2-0 .

وكان آخر مرة فشل ريال مدريد في تسجيل أهداف في 3 مباريات خلال موسم 2006-2007 تحت قيادة الإيطالي فابيو كابيلو حيث خسر أمام رياكتيفو هويلفا 3-0 وأمام ديبورتيفو لاكورنيا 2-0 في الدوري الإسباني وتعادل سلبيًا أمام ريال بتيس في كأس الملك خلال نهاية سنة 2006 وبداية سنة 2007 .

ومنذ قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يحدث للفريق أن فشل في التسجيل خلال 3 مباريات متتالية نهائيًا.