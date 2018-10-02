مانشستر يونايتد يواصل الترنح ويتعادل مع فالنسيا في دوري أبطال أوروبا

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فالنسيا الإسباني اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفشل الفريقان في هزّ الشباك على مدار شوطي اللقاء ليخرجا بشباك نظيفة، في ثاني مباريات المجموعة الثامنة.

وواصل فريق البرتغالي جوزيه مورينيو الترنح للمباراة الرابعة على التوالي، ولم يحقق أي انتصار، حيث تعادل في مباراة وخسر أخرى في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن الخسارة أمام ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين بدور الـ32 بالإضافة لمباراة اليوم.

وارتفع رصيد اليونايتد لـ4 نقاط، فيما حصد “الخفافيش” نقطتهم الأولى بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد يوفنتوس، الذي انفرد بصدارة المجموعة بفوزه الثاني على التوالي في وقت سابق اليوم على يانغ بويز بثلاثية المتألق الأرجنتيني باولو دي.