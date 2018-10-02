بايرن ميونيخ يسقط في فخ أياكس أمستردام الهولندي بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سقط فريق بايرن ميونيخ الألماني، في فخ التعادل مع ضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تمكن البافاري صاحب الأرض والجمهور في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ماتس هومليس.

وفي الوقت الذي بحث فيه بايرن ميونيخ عن تسجيل الهدف الثاني، نجح المغربي نصير مزراوي في إدراك التعادل لأياكس في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب بنفيكا البرتغالي على مضيفه أيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف لهدفين.

أحرز ثلاثية بنفيكا، السويسري هاريس سيفيروفيتش والإسباني اليخاندرو غريمالدو ولاعب غينيا بيساو ألفا سيميدو في الدقائق 6 و15 و74، بينما جاءت ثنائية أيك أثينا عبر البلجيكي فيكتور كلورانيديس في الدقيتين 53 و63.

بذلك، يتصدر أياكس امستردام ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وجاء بنفيكا ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أيك أثينا بلا رصيد من النقاط.