هدف مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو.. الفريق الروسي يتقدم في الدقيقة الثانية (فيديو)

تقدم الكرواتينيكولا فلاسيتش لاعب سيسكا موسكو الروسي، بهدف في شباك نادي ريال مدريد، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في العاصمة الروسية “موسكو”، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فلاسيتش الهدف في الدقيقة الثانية مستغلًا خطأ توني كروس، الذي مرر الكرة سهوًا له، ثم راوغ فاران ووضع الكرة في الشباك.

سيسكا موسكو 1 : 0 ريال مدريد https://t.co/GXeVO6aVz6 — اهداف المباريات (@OnsidearV) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

وعاش المينغي فترةً صعبة في الآونة الأخيرة، فآخر انتصار له في الدوري الإسباني كان منذ 3 جولاتٍ على إسبانيول، أما الجولتان التاليتان فقد خسر في الأولى من إشبيلية بثلاثيةٍ نظيفة، وتعادل في الجولة الأخيرة مع أتلتيكو مدريد سلبيًا، ورغم تعثرات برشلونة في الأسابيع الأخيرة أيضًا.

بينما يحتل سسكا موسكو حتى الآن المركز الثالث في الدوري برصيد 16 نقطة، متأخرًا عن كراسنودار بفارق الأهداف، وبعيدًا عن المتصدر زينيت سانت بطرسبرغ بـ6 نقاطٍ كاملة، وحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مباراةً واحدةً في الدوري بعد مرور 9 جولات، أما الثمانية المتبقية فقد تعادل في 4 منها وانتصر في 4.