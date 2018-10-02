مباراة سيسكا موسكو ضد ريال مدريد.. لوبتيغي لم يحسم مركزين في التشكيلة الأساسية

يواجه ريال مدريد في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا فريق سيسكا موسكو بملعب لوزينيكي الذي شهد نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا.

وحسب صحيفة ” ماركا ” فالتدريب الأخير للفريق على أرضية الملعب لم يكشف خلاله المدرب الإسباني جوليان لوبتيجي عن تشكيلة اللقاء، وخصوصًا فيما يخص تعويض الرباعي سيرجيو راموس الغائب للراحة ومارسيلو وإيسكو وغاريث بيل الغائبون بسبب الإصابة.

ورغم كون كل المؤشرات تدل على عودة الكوستاريكي كيلور نافاس للحراسة خلال اللقاء على حساب البلجيكي تيبو كورتوا؛ لكن المدرب لم يحسم الأمر بشكل نهائي وترك الباب مفتوحًا بين الحارسين.

وفي الدفاع من المؤكد مشاركة الثلاثي داني كرفاخال ورافائيل فاران وناتشو فيما يبقى اللاعب الرابع بين خيسوس فابيخو وأودريوزولا والشاب ريجيلون.

بينما في الوسط سيلعب الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش والهجوم ماركو أسينسيو وكريم بنزيما الذي سيحمل شارة القيادة لغياب الثنائي راموس ومارسيلو.

ويبقى اللاعب الأخير في تشكيلة الفريق مرهونًا بخطة المدرب جوليان لوبتيجي فاللعب بخطة 4-4-2 تمنح داني سيبايوس فرصة المشاركة بعد مستواه الجيد في الشوط الثاني من ديربي مدريد، بينما خطة 4-3-3 تفتح الباب للصراع بين لاعبين وهما لوكاس فاسكيز والبرازيلي فينسيوس جونيور.