مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو.. جولين لوبتيغي واثق من الفوز رغم الغيابات

قال جيولن لوبتيغي مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين، إن فريقه سيضطر إلى التعامل مع غياب العديد من لاعبيه المؤثرين للإصابة، خلال مواجهة صعبة على أرض سيسكا موسكو الروسي غدًا الثلاثاء.

وسيلتقي ريال مدريد، المتوج بلقب دوري الأبطال آخر 3 مواسم، مع سسكا ضمن المجموعة السابعة، دون مهاجمه الويلزي غاريث بيل، والمدافع والقائد سيرجيو راموس، بعد إصابتهما خلال التعادل السلبي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

ويغيب أيضًا الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط الإسباني إيسكو عن المباراة.

وقال لوبتيغي: “بالطبع سنعتمد على ما لدينا من لاعبين، نعي أن اللاعبين الذين لم يحضروا معنا إلى موسكو يمثلون لنا خسارة كبيرة للغاية، لكن وظيفتي حلّ مثل هذه المواقف”.

وأضاف المدرب السابق لإسبانيا أنه رغم الإصابات والبداية الصعبة في الدوري المحلي إلا أن الفريق يتمتع “بحالة نفسية رائعة”.

وقال لوبتيغي: “هذه ثاني مباراة في البطولة، كل شيء متاح، نخوض المباراة خارج أرضنا ولا يوجد دافع أفضل من ذلك، دوافع الفريق في ذروتها”.

وحول سبب غياب سيرجيو راموس عن المباراة، كشف: “إنه لم يأت معنا لأنه لعب الكثير من المباريات في الفترة الماضية وبحاجة إلى الراحة”.

وأردف: “أثق كثيرًا في أودريوزولا، وفينيسيوس أمامه مستقبل كبير جدًا، ونثق به وسوف يساعدنا كثيرًا”.

وقال آلان جاجويف لاعب وسط سيسكا، إن الغيابات في تشكيلة ريال مدريد لا تعني أن فريقه سيخوض مباراة سهلة.

وأضاف “دائمًا يوجد هناك ما يكفي من لاعبين في الفريقين في مثل هذه النوعية من الأندية، لا أعتقد أن (الإصابات في ريال مدريد) ستجعل المباراة سهلة”.

وواجهت الأندية الإسبانية الثلاثة الكبرى، برشلونة وأتلتيكو مدريد فضلًا عن ريال مدريد، بداية سيئة للموسم، لكنها لم تتراجع في الصراع على اللقب.

وقال لوبتيغي إن فريقه في مرحلة لإعادة تنظيم صفوفه، وأوضح “أرى أننا نتحسن ونؤدي بشكل أفضل، نملك ما يكفي من موارد للتطوير”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري المحلي متأخرًا عن برشلونة بفارق الأهداف، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بعد فوزه 3/0 على روما بمباراته الافتتاحية في البطولة الشهر الماضي.

ويأتي سيسكا، رابع ترتيب الدوري الروسي، بالمركز الثالث في المجموعة بعد تعادله 2/2 مع فيكتوريا بلزن.

وسيلتقي ريال مدريد مع سيسكا في ملعب لوجنيكي في موسكو الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم في يوليو الماضي.