غاري لينكر: ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ وهذا ما يميّزه عن غيره

أشاد اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينكر، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين النادي الكتالوني، وتوتنهام.

ويحل برشلونة ضيفًا على توتنهام، الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال لينكر لقناة نادي برشلونة: “ليونيل ميسي هو أفضل لاعب يرتدي حذاء كرة القدم في التاريخ، يبدو كأنه يشاهد المباراة من فوق، وفي نفس الوقت يلعب على أرض الملعب”.

وأضاف لينكر: “ميسي ليس بشرًا، ولا يقع في الاستفزازات، إنه مثال عظيم لكرة القدم، ولكل الشباب الذين يمارسون هذه الرياضة”.

وعن الفريق الذي سيشجعه قال لينكر: “سأشجع الفريقين، قضيت 3 أعوام في برشلونة ومثلها في توتنهام، ستكون مباراة مثيرة، وسأحتفل بأهداف كلا الفريقين”.

وتابع بقوله: “توتنهام فريق جيد، ربما ليس لديه الخبرة مثل برشلونة، لكنه يمتلك مجموعة مترابطة من اللاعبين، وأسماء كبيرة مثل ديلي آلي وهاري كين، الفريقان سيتأهلان لمراحل خروج المغلوب”.

وحقق برشلونة فوزًا بنتيجة 4/0 على آيندهوفن في الجولة الأولى، في حين سقط توتنهام أمام إنتر ميلان 1/2.

Is Leo #Messi an alien? ???? Not quite, but @GaryLineker says he’s clearly not human. pic.twitter.com/yaTa3JottY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١ أكتوبر ٢٠١٨