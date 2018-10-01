قبل مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا.. جوزيه مورينيو غير قلق على منصبه رغم تراجع النتائج

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، أن يكون مستقبله مع النادي على المحك، لكنه قال إن بعض لاعبيه يبدون اهتمامًا أكثر من غيرهم في الفريق بالمواجهة أمام فالنسيا الإسباني، غدًا الثلاثاء، في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواجه مانشستر يونايتد صعوبات كبيرة هذا الموسم، إذ حصل على 10 نقاط فقط في أول 7 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ديربي كاونتي المنتمي للدرجة الثانية.

لكن مانشستر يونايتد حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 3/0 على يانغ بويز، في أول مباراة له بدوري الأبطال.

ومنذ ذلك الفوز، تحدثت تقارير عن مشاكل بين المدرب ولاعبه البارز بول بوغبا، ما تسبب في حرمان الفرنسي من موقعه كثاني قائد للفريق، إضافة إلى تكهنات باحتمال أن تكون أيام مورينيو في أولد ترافورد معدودة. لكن المدرب البرتغالي بدا واثقًا من نفسه، اليوم الإثنين. وأجاب في مؤتمر صحفي على سؤال إن كان يشعر أن مستقبله بات على المحك قائلًا: ببساطة “لا. لا أرى هذا”.

وبعد هزيمة مانشستر يونايتد 1/3 أمام ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال أن يحل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بدلًا من مورينيو.

وردًا على سؤال عما إذا كان تحدث إلى إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي، عقب خسارة، السبت، قال مورينيو غاضبًا: “هذه مسألة خاصة. أنا لا أطلب منك تحديد الأشخاص الذين تحدثت معهم أمس أو هذا الصباح أو من كان آخر من تحدثت معه هاتفيًا. هذه مسألة خاصة. لن أجيب على هذا السؤال”.

وتسببت الهزيمة أمام ويستهام في انتقادات حادة من جانب المدافع لوك شو، الذي قال إن فريقه بحاجة إلى تحمل المسؤولية عن النتيجة “المروعة”.

وقال مورينيو: “الأداء في الملعب يكون نتيجة عوامل كثيرة”.

“لوك شو على سبيل المثال قال إن اللاعبين يجب أن يبذلوا مجهودًا أكبر. أنا أحب هذه الرؤية لكنني لا أتفق معها تمامًا. لكل فرد في النادي دور يؤديه، ومن بينهم الشخص الذي يحمل المعدات وأخصائيو التغذية. كل فرد عليه واجب يؤديه”.

وأضاف: “أعتقد أن البعض يظهر اهتمامًا أكثر من غيره”.

وربما تمثل مباراة، الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد فرصة طيبة لمانشستر يونايتد للتعافي على حساب فالنسيا، الذي حقق فوزًا وحيدًا في 8 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، في مواجهة ريال سوسيداد، السبت الماضي.

وسيخوض مانشستر يونايتد المباراة بدون آشلي يونغ الذي تعرض لإصابة في الخسارة أمام ويستهام، كما سيغيب أيضًا ماركوس روخو وأندير هيريرا وجيسي لينغارد.

وقال لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش: إن الهزيمة أمام ويستهام كانت واحدة من أسوأ مباريات مانشستر يونايتد.

وأضاف: “يتعين على الجميع تحمل المسؤولية. تحدثنا بيننا ونعرف أن الوضع ليس جيدًا، ولكن بإمكاننا أن نؤدي بشكل أفضل. الجميع يحاول بذل المزيد من أجل الفريق”.

“مباراة الغد ستكون فرصة رائعة لفعل ذلك في مواجهة فريق كبير. أتوقع أن يبذل الجميع قصارى جهدهم، وأن يكون جميع اللاعبين في قمة التركيز”.