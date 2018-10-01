موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه ريال مدريد نظيره سسكا موسكو، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب فيب أرينا، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعيش المينغي فترةً صعبة في الآونة الأخيرة، فآخر انتصار له في الدوري الإسباني كان في منذ 3 جولاتٍ على إسبانيول، أما الجولتين التاليتين فقد خسر في الأولى من إشبيلية بثلاثيةٍ نظيفة، وتعادل في الجولة الأخيرة مع أتلتيكو مدريد سلبيًا، ورغم تعثرات برشلونة في الأسابيع الأخيرة أيضًا.

بينما سسكا موسكو حتى الآن يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 16 نقطة، متأخرًا عن كراسنودار بفارق الأهداف، وبعيدًا عن المتصدر زينيت سانت بطرسبرغ بـ6 نقاطٍ كاملة، وحتى الآن لم يخسر الفريق إلا مباراةً واحدةً في الدوري بعد مرور 9 جولات، أما الثمانية المتبقية فقد تعادل في 4 منهم وانتصر في 4.

يتنافس الفريقان في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا 2018-2019، وفي الجولة الأولى من دور المجموعات فاز ريال مدريد على روما المنافس الأكبر على إحدى بطاقتي العبور بثلاثيةٍ نظيفة، أما سسكا موسكو فقد تعادل مع فيكتوريا بلزن بهدفين لكلٍ منهما.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.