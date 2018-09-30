سيرجيو راموس وغاريث بيل يغيبان عن مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو (صورة)

تعرّض ريال مدريد لضربة قوية، قبل مواجهة سيسكا موسكو، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

وخرج الويلزي غاريث بيل بين شوطي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، أمس السبت، في الدوري الإسباني، بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن مواجهة سيسكا موسكو في روسيا.

كما يفتقد ريال مدريد لاعب الوسط إيسكو بعد أن خضع لعملية الزائدة الدودية قبل أيام، إلى جانب البرازيلي مارسيلو الذي أُصيب في خسارة ريال مدريد 0/3 أمام إشبيلية الأربعاء الماضي.

وأعلن جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة سيسكا موسكو، وشهدت القائمة غياب القائد سيرجيو راموس، وإيسكو، وغاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، في حين عاد أودريوزولا بعد الغياب عن آخر مباراتين.

:وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيسكا موسكو كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، كاسيا.

الدفاع: داني كارفخال، خيسوس فاييخو، رافائيل فاران، ناتشو، أودريوزولا، ريجيلون.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي، يورينتي، ماركو أسينسيو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد تغلب 3/0 على منافسه روما الإيطالي في الجولة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو.