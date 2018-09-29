ضربة قوية لماوريسيو بوكيتينو قبل مباراة برشلونة وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

تعرض المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لضربة قوية قبل مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي، أمام برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن لاعب وسط توتنهام ديلي آلي، تعرض لانتكاسة وقد يغيب عن الملاعب مدة تصل إلى شهر، رغم عودته قبل أيام قليلة من فترة غياب لإصابته في أوتار الركبة.

وأسهم دلي آلي في فوز توتنهام ركلات الترجيح على واتفورد في كأس الرابطة، ولكنه شعر بألم شديد في التدريبات أمس الجمعة، وسيغيب عن مباراة السبيرز اليوم أمام هيديرسفيلد، كما سيغيب عن مباراة برشلونة يوم الأربعاء المقبل بدوري الأبطال، وكارديف في الدوري، السبت المقبل.

وسيغيب ديلي آلي كذلك عن مباراتي المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، وتحوم شكوك حول لحاقه بمباراتي توتنهام أمام ويستهام ومانشستر سيتي في الدوري، وأيندهوفن بدوري الأبطال، الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب عقب الفوز على واتفورد يوم الأربعاء: “نحن نعرف أجسادنا أفضل من غيرنا، كما أن طاقم التدريب هنا حدد الكثير من العمل لنا”.

واختتم: “لا يقتصر الأمر على اللعب فقط فهناك الكثير من الأمور الأخرى، الطاقم يقرر أن بإمكاننا اللعب ونقرر نحن أننا قادرون على اللعب، نحن هنا ونريد مساعدة الفريق قدر استطاعتنا”.

وخسر توتنهام 1/2 أمام إنتر ميلان في إيطاليا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.