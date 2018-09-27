رسميًا.. اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

رسميًا.. اعتماد تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

اليويفا يخطط لتطبيق تقنية الفيديو في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والدوري الأوروبي موسم 2020/2021، ودوري الأمم الأوروبية العام 2021.

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الخميس، اعتماد تقنية الفيديو “VAR” في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان رسمي لليويفا، فإن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت، صباح اليوم، في مدينة نيون السويسرية، قررت الاعتماد على تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا، بدءًا من الموسم المقبل (أغسطس 2019)، وأيضًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن اليويفا يخطط لتطبيق تقنية الفيديو في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والدوري الأوروبي موسم 2020/2021، ودوري الأمم الأوروبية العام 2021.

وقال ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: “نحن واثقون من أن تطبيق تقنية الفيديو في أغسطس 2019 سيمنحنا الوقت لكي نضع نظامًا قويًا ولتدريب المسؤولين عن المباريات؛ لضمان التنفيذ الناجح، في منافسة الأندية الأكبر في العالم”.

وتطبق تقنية الفيديو في الدوري الإسباني والألماني، كما من المتوقع أن تطبق في كأس آسيا 2019 في الإمارات، علمًا أنه تم اعتمادها في كأس العالم 2018 في روسيا.

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