كاريوس: راموس لم يعتذر لي أبدًا بسبب ما فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا

تصدر لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول السابق، المشهد عقب الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إثر أخطائه في النهائي التي تسببت في خسارة الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وخسارة اللقب.

لكن كاريوس، حارس مرمى بيشكتاش التركي الحالي، قال لصحيفة “بيلد” الألمانية عن هذه الأخطاء والتحامه مع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد: “لا أحد يعرف الصلة بين الضربة التي تلقيتها من راموس وبين الأخطاء التي ارتكبتها على أرض الملعب.. هذا ليس مبررًا لكنه مجرد تفسير”.

وتسبب كاريوس في دخول هدفين في مرمى ليفربول، خلال الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الموسم الماضي، قبل الإعلان في وقت لاحق عن معاناته من ارتجاج بالمخ بعد كرة مشتركة سابقة مع راموس.

وأضاف الحارس الشاب: “لا أعرف ما إذا كان راموس قد أصابني عن عمد أم لا، هو فقط من يدرك ذلك لكن هذا ليس مهمًا.. ومع ذلك لم يبدِ أسفه ولو مرة واحدة، رغم أن الفحوصات التي خضعت لها أثبتت تعرضي لإعاقة بصرية وقتية”.

وتحدث راموس كثيرًا عن إصابته للمصري محمد صلاح الذي اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الأول، دون أن يذكر كاريوس ولو مرة واحدة.

وتابع الحارس الذي رحل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قائلًا: “في الظروف العادية من الصعب تخيل ارتكاب مثل هذه الأخطاء”.

وكان من المتوقع أن يرحل الحارس البالغ عمره 25 عامًا، والذي خاض 49 مباراة منذ انضمامه من ماينتس في 2016، عن النادي بعد التعاقد مع البرازيلي أليسون في صفقة ضخمة من روما.