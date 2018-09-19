أهداف مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا.. البافاري يتقدم بثنائية (فيديو)

أهداف مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا.. البافاري يتقدم بثنائية (فيديو)

الفريق الألماني يسجل مبكرًا.

المصدر: فريق التحرير

تقدم روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بهدف لصالح فريقه في شباك بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

استلم ليفاندوفيسكي الكرة داخل منطقة الجزاء، واستدار وسدد أرضية قوية محرزًا الهدف الأول لفريقه.

وأضاف ريناتو الهدف الثاني لصالح بايرن في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وكان كوفاتش المدير الفني للبايرن أكد أن “المباراة الأولى في مرحلة المجموعات هي دائمًا مهمة للغاية، الانتصار سيكون مهمًا جدًا، نحن سنحاول الفوز بلقب دوري الأبطال”.

وأضاف: “لاعبو بنفيكا يلعبون بسرعة وقوة، فهم يسيطرون على دوريهم المحلي، سوف يدافعون جيدًا، لكنهم على أرضهم بالتأكيد سوف يهاجمون ويبحثون عن الفوز، نحن أيضًا سنحصل على فرصنا”.

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