بايرن ميونخ يجتاز عقبة بنفيكا في ضربة البداية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونخ يجتاز عقبة بنفيكا في ضربة البداية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

فوز متوقع للبايرن.

المصدر: فريق التحرير

اجتاز فريق بايرن ميونخ الألماني، عقبه مضيفه بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل البافاري اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإرباك حسابات الأرض والجمهور وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عبر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي تمكن من إحراز الهدف الأول للبايرن.

وواصل ليفاندوفيسكي التهديف في دوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي برصيد 46 هدفًا.

بعدها حاول لاعبو بنفيكا إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف نظيف.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث تواصلت السيطرة من جانب لاعبي البايرن، وأضاف البرتغالي ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 54، لتنتهي المواجهة بفوز البافاري بالثلاث نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها، حقق أياكس امستردام الهولندي في وقت سابق اليوم الفوز على أيك أثينا اليوناني بثلاثية نظيفة.

بذلك، يتصدر أياكس امستردام الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وجاء بنفيكا ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن أيك أثينا المتذيل.

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