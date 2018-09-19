بايرن ميونخ يجتاز عقبة بنفيكا في ضربة البداية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

اجتاز فريق بايرن ميونخ الألماني، عقبه مضيفه بنفيكا البرتغالي وتغلب عليه بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دخل البافاري اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لإرباك حسابات الأرض والجمهور وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عبر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي تمكن من إحراز الهدف الأول للبايرن.

وواصل ليفاندوفيسكي التهديف في دوري الأبطال للموسم الثامن على التوالي برصيد 46 هدفًا.

بعدها حاول لاعبو بنفيكا إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بهدف نظيف.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث تواصلت السيطرة من جانب لاعبي البايرن، وأضاف البرتغالي ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 54، لتنتهي المواجهة بفوز البافاري بالثلاث نقاط.

دوري ابطال اوروبا | بنفيكا 0 × 1 بايرن ميونخ | هدف اول بايرن ميونخ ليفاندوفيسكي HD هدف راااائع ???????????????????????? استلام و سحبة شي خوراااااااافي Via : @if24hd_ pic.twitter.com/U6yxZXZoHO — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | بنفيكا 0 × 2 بايرن ميونخ | هدف الثاني بايرن ميونخ عن طريق ريناتو سانشيز هدف جميل ???????? HD و يرفض الاحتفال Via : @if24hd_ pic.twitter.com/MamgIzk8As — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وضمن المجموعة ذاتها، حقق أياكس امستردام الهولندي في وقت سابق اليوم الفوز على أيك أثينا اليوناني بثلاثية نظيفة.

بذلك، يتصدر أياكس امستردام الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، وجاء بنفيكا ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن أيك أثينا المتذيل.