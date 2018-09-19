أياكس أمستردام يستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا باكتساح أيك أثينا اليوناني (فيديو)

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا على ضيفه أيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بذلك، انتزع أياكس امستردام أول ثلاث نقاط له في البطولة القارية.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

ودخل أياكس صاحب الأرض والجمهور الشوط الثاني مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 47 عن طريق الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

دوري ابطال اوروبا | اياكس 1 × 0 ايك اثينا | هدف اول اياكس طليافكو اسيست رائع من نيريس HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/lyums92wfy — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وفي الوقت الذي بحث فيه أيك أثينا عن التعادل، أضاف دوني فان دي بيك الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 77.

ومع حلول الدقيقة 90 أحرز تاجليافيكو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالنقاط الثلاث.

دوري ابطال اوروبا | اياكس 3 × 0 ايك اثينا | هدف الثالث اياكس تاغليافيكو هدف راااااااائع ???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/J4h1LZ4zBW — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وتقام في وقت لاحق، اليوم، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب بنفيكا البرتغالي مع بايرن ميونيخ الألماني.