لماذا طالب بيريز من لوبيتيجي بضرورة فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن الهدف الأول لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هذا الموسم، والذي طلبه من جوليان لوبيتيجي، المدرب الجديد، في اجتماع خاص قبل بداية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة “الكونفيدونسييل”، فرئيس النادي الملكي يرغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لكون النهائي هذا الموسم يجري في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، معقل الجار والغريم أتلتيكو مدريد.

وقد عبر فلورنتينو بيريز عن رغبته في مواجهة الغريم التقليدي برشلونة في النهائي، وانتزاع اللقب ليحسم السيادة على القارة الأوروبية.

وحسب شهود حضروا اللقاء فبيريز، قال للمدرب لوبيتيجي: “الأولوية للفوز بدوري أبطال أوروبا في واندا ميتروبوليتانو، وإن كانت ضد برشلونة في النهائي سيكون أفضل”.

ورغم كون المدرب الجديد يفضل التركيز على الفوز بالألقاب المحلية الليغا وكأس الملك، لكن رئيس ريال مدريد مازال مصرًا على التركيز على دوري أبطال أوروبا، والذي فاز بلقبه كرئيس لريال مدريد 5 مرات.