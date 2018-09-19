تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء‎

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، يومًا كرويًا دسمًا الأولوية فيه للمتعة الأوروبية مع مباريات دوري أبطال أوروبا في جولته الأولى والتي انطلقت، أمس الثلاثاء.

دوري أبطال أوروبا

مباراتان ستقامان الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، بين أياكس وأيك أثينا، وبين شاختار دونتسك وهوفينهايم.

وفي التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، تقام 6 مباريات في نفس التوقيت. بنفيكا يواجه بايرن ميونخ، وفالنسيا يواجه يوفنتوس، فيما يلعب يانغ بويز مع مانشستر يونايتد.

فيكتوريا بلزن يلعب أيضًا مع سيسكا موسكو، فيما يلعب ريال مدريد مع روما، ومانشستر سيتي يواجه أوليمبيك ليون.

وستذاع المباريات على قنوات “بي إن سبورتس” المختلفة.

الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي تقام مباراة أيضًا بين القادسية والنصر، تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت القاهرة، وستذاع على القناة الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى قنوات دوري بلس الموجودة على ريسيفر GOBOX وأيضًا تطبيق دوري بلس على الهواتف الجوالة، علاوة على جوي TV.

دوري أبطال آسيا

أما في دوري أبطال آسيا، فيلعب سوون سامسونغ مع تشونبوك هيونداي موتورز، في إياب ربع نهائي البطولة.

وتنطلق الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 3 HD.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا، سيلتقي سامبدوريا مع فيورنتينا الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وتنقلها قناة “beIN SPORTS HD 9”.

الدوري المصري

يلتقي النجوم مع وادي دجلة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعوية، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتنقل عبر قناتي “النيل الرياضية، وOn Sport HD”.