يورغن كلوب: ليفربول بات أفضل ولا توجد مهمة صعبة عليه

يعتقد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن لاعبيه أثبتوا أنه لا يوجد “جبل لا يمكنهم تسلقه” بعد أن ارتقى الفريق بمستواه لينتزع فوزًا مثيرًا على باريس سان جيرمان في آنفيلد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتغلب الفريق القادم من مرسيسايد على سان جيرمان 3-2 في مباراة مثيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وبعد أن أنزل أول هزيمة هذا الموسم ببطل فرنسا، يعتقد كلوب أن ليفربول أعاد التأكيد على مكانته التي دفعته لبلوغ نهائي أرفع البطولات الأوروبية الموسم الماضي.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: “التطور الرائع الذي حققه هذا النادي يتمثل في أنه عندما تعرف أن ليفربول سيلعب أمام سان جيرمان فإنك لا تعتقد أننا خارج إطار الصورة على الإطلاق.

“قبل عام أو عامين أو ثلاثة، ربما كان البعض يعتقد أن مباراة مثل هذه تمثل جبلًا لا يمكن تسلقه بالنسبة لنا. من الجيد أن الأمر ليس كذلك الآن.

“كانت الحال كذلك العام الماضي.

“لا يزال الأمر صعبًا بشكل لا يصدق. ما قام به اللاعبون من تنفيذ خطة المباراة كان استثنائيًّا”.

وسيسعى ليفربول للحفاظ على بدايته المثاليّة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف ساوثامبتون يوم السبت المقبل.