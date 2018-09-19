بوكيتينو يدافع عن اختياراته بعد هزيمة توتنهام ضد إنتر ميلان

دافع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن اختياراته للتشكيلة بعد أن تجرَّع مرارة هزيمة “قاسية” 2-1 خارج ملعبه أمام إنتر ميلان في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، باستاد سان سيرو، أمس الثلاثاء.

ومع غياب الظهير الأيمن كيران تريبيير والمدافع البلجيكي توبي ألدرفيريلد عن الفريق اللندني بسبب ما وصفه بوكيتينو بأنه “أسباب فنية” كانت الفرصة سانحة أمام سيرج أورييه وديفينسون سانشيز لتثبيت أقدامهما.

وقدم اللاعبان أداءً مذهلًا لمدة 86 دقيقة في أداء متوازن خارج الأرض وكان توتنهام يدافع بسهولة عن تقدمه بهدف كريستيان إريكسن في الدقيقة الـ 53.

لكن كل هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بعد أن أدرك ماورو إيكاردي التعادل في الدقيقة الـ 86 قبل أن يضيف ماتياس فيسينو هدف الفوز في الدقيقة الـ 92 ليحصد الفريق الإيطالي النقاط الثلاث.

وكان من المحتم أن تتحول الأسئلة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إلى قرار بوكيتينو بالسفر إلى إيطاليا دون تريبيير والدرفيريلد خاصة مع غياب الحارس هوغو لوريس ولاعب الوسط ديلي آلي بسبب الإصابة.

وقال بوكيتينو قبل أن يفقد هدوءَه: “لماذا كانا في الملعب أمام ليفربول وواتفورد؟.

“نحتاج إلى الحديث في كرة القدم. تجبرونني على قول أشياء غير جيدة. لا تحترمون اللاعبين الذين شاركوا اليوم. يمكنكم إلقاء اللوم على اختياراتي للتشكيلة الأساسية لكن رجاءً أظهروا الاحترام للاعبين الذين كانوا في الملعب”.

وقال بوكيتينو، الذي خسر الآن ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ توليه المسؤولية في 2014، إنه يشعر بأن الهزيمة في سان سيرو أخفت ما وصفه بأنه أفضل أداء لفريقه هذا الموسم.

وأضاف: “أنا سعيد بالأداء، سيطرنا على المباراة حتى النهاية، لكن بالطبع النتيجة كانت قاسية للغاية. بالنسبة لي قدمنا أفضل أداء منذ بداية الموسم”.

ومثلت النتيجة ضربة مؤلمة لبوكيتينو في ظل فوز برشلونة الساحق على آيندهوفن في المجموعة نفسها، لتصبح مهمة الفريق اللندني صعبة في المباريات المقبلة.

وقال المدرب الأرجنتيني: “في المباريات السابقة لعبنا كثيرًا ودفعنا ثمن أخطائنا”.

وقال لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، إن الفوز كان أكثر من مجرد “انتصار عادي” بعد بداية سيئة للفريق في الدوري الإيطالي حيث حصل إنتر ميلان على أربع نقاط في أربع مباريات.

* دعم غير عادي

قال سباليتي: “نجحنا في الفوز بفضل ضغطنا القوي في النهاية. من الواضح أن هذه النتيجة مختلفة عن أي انتصار عادي، وهذا أيضًا بسبب الدعم غير العادي من مشجعينا.

“مباراة أمس منحتنا شعورًا مختلفًا فيما يتعلق بما يمكننا القيام به”.

وقبل مواجهة آيندهوفن في الجولة المقبلة، وضع إنتر ميلان نفسه في موقف جيد في مجموعة يبقى فيها برشلونة المرشح الأبرز للتأهل إلى دور الستة عشر.