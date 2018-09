لقطة جديدة تبرئ محمد صلاح من عدم احتفاله بهدف فيرمينيو القاتل في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (فيديو)

ركزت صحيفة “صن” البريطانية على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي بعد اللقطة التي ظهر خلالها النجم المصري محمد صلاح، وهو يرمي زجاجة ماء بعد هدف الفوز الذي سجله زميله البرازيلي فيرمينيو في الوقت بدل الضائع أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وكتب أحد المغردين على “تويتر”: “يبدو أن صلاح لم يكن راضيًا عن كون فيرمينو هو من سجل هدف الفوز في اللقاء في الدقائق الأخيرة”.

وكتب آخر: “صلاح لا يمكن أن يكون منزعجًا من تسجيل فيرمينيو لهدف الفوز أمام باريس سان جيرمان”.

لكن أحد المغردين وصحيفة “صن” البريطانية أكدت أن كاميرات النقل التلفزيوني ركزت على حركة صلاح في نهايتها.

وكتب أحد المغردين ردًا على كل الإشاعات: “صلاح رفع يديه فرحًا بتسجيل الهدف والكاميرا ركزت عليه حين قذف الكرسي بزجاجة الماء”.

وقالت الصحيفة، إن عددًا كبيرًا من المغردين أكدوا أن النجم المصري رفع يديه فرحًا بهدف زميله البرازيلي وأن الكاميرا ركزت عليه حين أنزل يديه.

Watch this clip and it's clear as day Salah celebrated Firminos goal with his hands up. The bottle throw is definitely a huge sign of relief considering his pass led to PSG scoring. Don't understand why rivals are trying to force a rift, closest team we've had in years. #LIVPSG pic.twitter.com/MnDnBzIQnC

— • (@TheLFCRoom) September 18, 2018